Haberler

Traktör Dereye Uçtu: Çift Hayatını Kaybetti

Traktör Dereye Uçtu: Çift Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde römorkunun yan yatması sonucu kontrolden çıkan bir traktör yol kenarındaki dereye uçtu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde römorkunun yan yatması sonucu kontrolden çıkan bir traktör yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla dönüşü yokuş aşağı ilerleyen traktörün römorku henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarında bulunan dereye düştü. Mehmet Say ve eşi Elif Say devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Say(70) ile eşi Elif Say'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?

İttifakın ilk fotoğrafı mı? Üç lider Meclis koridorlarında
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu