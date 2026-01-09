Haberler

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, basın mensuplarıyla buluştu

Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

Malatya'da Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bozkurt, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye çalışmalarının vatandaşlara doğru ve hızlı şekilde ulaştırılmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bozkurt, basın mensuplarının vatandaşın talep ve beklentilerinin yönetime aktarılmasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Gazeteciliğin zor şartlar altında, büyük özveriyle icra edilen onurlu bir meslek olduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü zorlu şartta icra edilen çok kıymetli bir meslektir. Bizlerin sahada göremediği, duyamadığı eksiklikleri kamuoyuna yansıtarak bizlere rehberlik ediyorsunuz. Objektif bakış açınız, hizmet kalitemizi artırmamızda en büyük yardımcımızdır."

Basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Bozkurt, "Eğer basın mensuplarımız olmasaydı, yaptıklarımızı anlatamaz, eksiklerimizi fark edemez; tabiri caizse kör ve sağır kalırdık. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli güvencesi basındır." ifadelerini kullandı.

