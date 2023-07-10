Darbeci Akın Öztürk'ün ateş emriyle gazi olan Zorova konuştu

ANKARA 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnen Mustafa Zorova, bacağına isabet eden 3 kurşunun emrini, darbeci general Akın Öztürk'ün verdiğini söyledi.

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısına uyarak meydanlara indi. Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gelen 77 yaşındaki Zorova, yüzlerce vatandaşla beraber darbeci askerlere direndi. Darbeci askerlerin kurşunlarının hedefi olan Zorova, bacağına isabet eden 3 kurşunla gazi oldu. Zorova, o gece bacağına isabet eden kurşunlarla yerde yatan şehitlerin üzerine düştü. Zorova, yerde yatarken başını kaldırdığında askerlere ateş edin emrini veren komutanın eski Hava Kuvvetleri Komutanı Darbeci General Akın Öztürk olduğunu gördü. Zorova, Darbeci Öztürk'ü uzun, zayıf ve kır saçlarından dolayı tanıdığını belirterek, o gece yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

"Ateş emrini veren rütbeli, uzun boylu ve kır kafalıydı"

Gece saat 03.00'te sala seslerini duyarak yatağından kalkan Mustafa Zorova, camii imamının 'Türkiye Cumhuriyeti gidiyor, bayrağını seven, Allah'ını seven gelsin' anonsunu duymasıyla harekete geçti. Önce Kazan Belediyesi önüne daha sonra ise yüzlerce kişiyle Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gitti. Zorova, darbeci askerlere 70 yaşındaki dedenizi nasıl tarayacaksınız diye sorduğunu ifade ederek, "Ben askere dedim ki 'Benim oğlum Şırnak'tan geliyor onlar bile sormadan taramıyorlar sen şimdi 70 yaşındaki dedeni nasıl tarayacaksın'. (Konuştuğum asker) Bize kurşun sıkmadı fakat o sağ tarafta kalan ve emir veren bir komutan vardı. Ben üçüncü kurşunu yedikten sonra yere yatınca o komutana baktım. Rütbeli, uzun boylu ve kır kafalıydı. Meğer o (Akın Öztürk) Hava Kuvvetleri Komutanı'ymış. Bir oraya bir buraya taradılar. Zaten kıyamet koptu. Ölenler de ölmüştü. Karanlıkta görünmüyordu. Ben dedim ki arkadaşlara 'Beni oraya koyun ben gideceğim oraya' daha bacağımın vurulup da koptuğundan haberim yok" açıklamalarında bulundu.

"Gelen ambulansa silah doğrulttular"

Bacağına kurşunların isabet etmesiyle yerde yatan şehitlerin üzerine düştüğünü kaydeden Zorova, kan kaybından dolayı ölmesine az bir süre kala ambulans geldiğine dikkati çekerek, "(Asker) benim bacağımı boğdurdu. O zamana kadar ben dedim ki 'Bir tane de araç çağır, ben şu ölen kardeşlerin yerine hakkımı helal ediyorum'. Ambulans çağrıldıktan sonra onlara da silah doğrulttular. Silah doğrultunca ambulanstakiler dedi ki 'Sizin bizi vurma hakkınız yok, verirseniz alır gideriz, vermezseniz çıkar gideriz'. Askerler, 'O zamana kadar alın' dedi" diye konuştu.

"Öldüğümü zannetmişler, morgda hanımım bulmuş beni"

Akıncıdan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine götürülen Zorova, baygın halde olduğundan bundan sonra olanları hatırlamadığını ve kendisinin öldüğünü düşünen doktorlar tarafından morga gönderildiğini söyledi. Zorova, morgda uyandığında 'Allah Allah' diyerek bağırdığını belirterek, "Devlet hastanesine vardıktan sonra beni ölü zannetmişler ve morga götürmüşler. Ben bağırmışım morgda 'Allah Allah' diyerek, sesimden hanımım bulmuş beni" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıma gelmeseydi bacağımı keseceklerdi"

Gazi Mustafa Zorova, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde hainler tarafından 3 kurşun yediğini söyleyerek, "3 kurşun yedim bacağımdan. Demir var şimdi bu bacağımda. Eğer ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ gelmeselerdi yanıma bu bacağımı doktorlar keseceklerdi" diye konuştu.