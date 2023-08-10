Danıştay 6. Dairesi, Sivas İdare Mahkemesinin Demir Export firması lehinde verdiği, Çevre Etki Değerlendirmesi olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması davasındaki RED kararını bozdu. Sivas'ın Kangal ilçesinde 2015 yılından bu yana altın madeni işleten ve siyanürle altın ayrıştıran Demir Export firmasının Kalkım köyü yakınlarında maden sahasını genişletmek istemesi, dünyaca ünlü doktor balıkların yok olacağı endişesi üzerine bölgedeki 39 çevre gönüllüsü tarafından yargıya taşınmıştı.

Danıştay'dan Demir Export'a şok karar

Danıştay 6. Dairesi, Sivas İdare Mahkemesinin Demir Export firması lehinde verdiği, Çevre Etki Değerlendirmesi olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması davasındaki RED kararını bozdu

Sivas'ın Kangal ilçesinde 2015 yılından bu yana altın madeni işleten ve siyanürle altın ayrıştıran Demir Export firmasının Kalkım köyü yakınlarında maden sahasını genişletmek istemesi, dünyaca ünlü doktor balıkların yok olacağı endişesi üzerine bölgedeki 39 çevre gönüllüsü tarafından yargıya taşınmıştı

SİVAS Danıştay 6. Dairesi, Sivas İdare Mahkemesinin Demir Export firması lehinde verdiği, Çevre Etki Değerlendirmesi olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması davasındaki RED kararını bozdu.

Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyü Bakırtepe mevkiinde 2015 yılından bu yana altın çıkartıp, çıkarttıkları altını siyanürle ayrıştıran Koç Holding'e bağlı Demir Export firması geçtiğimiz yıl kapasitesini artırmak için maden sahasında yeni ocaklar açmak istedi. Çevre sakinleri dünyaca ünlü doktor balıkların yaşadığı Kalkım köyü yakınlarında açılacak yeni ocakların balıkların yok olmasına neden olabileceği gerekçesiyle, Sivas İdare Mahkemesine ÇED olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Sivas İdare Mahkemesi 39 köy sakini tarafından açılan davayla ilgili 31 Ocak 2023 tarihinde RED kararı verdi. Köy sakinleri konuyu Danıştay'a taşıyarak kara itiraz etti.

Danıştay kararı bozdu

Köy sakinlerinin doktor balıkların kurtarılması için verdiği hukuk mücadelesi Danıştay 6. Dairesinde karşılık gördü. Danıştay 6. Dairesi geçtiğimiz günlerde Sivas İdare Mahkemesinin RED kararını bozarak dosyayı yeniden Sivas İdare Mahkemesine gönderdi.

Danıştay çevreye zararlı gördü

Danıştay 6. Dairesinin değerlendirmesinde, açılması planlanan yeni ocak sahasına biyoçeşitlilik açısından bakıldığında projenin olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğu belirtildi. Ayrıca yeni ocakların açılmaya başlanılmasıyla birlikte doktor balıkların hayat bulduğu Molla deresinin, patlatmalar beraberinde yer altında oluşabilecek çatlaklarla birlikte yer altına inerek kaybolabileceğine dikkat çekildi.

Köy sakinleri endişeli

Köy sakinlerinin açılacak ocakların dünyaca ünlü doktor balıkların bulunduğu Kalkım kaplıcalarına yakın olması, altın çıkartma faaliyetlerinde gerçekleştirilecek patlatmaların oluşturacağı yer altı çatlaklarında kaplıca suyuna zarar verebileceği endişelerini sürdürüyor. Yer altında oluşacak çatlakların suyun ve balıkların kaybolmasına neden olabileceği, telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olunabileceği endişeleri Danıştay 6. Dairesinin vermiş olduğu kararla daha da güçlendi.

93 bin ons altın üretti

Koç Holding'e bağlı Demir Export firması tarafından 2015 yılında bu yana siyanürle üretim yapılan madende bugüne kadar yaklaşık 93 bin ons altın üretildi. Maden yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip.

Firma ağır ceza mahkemesinde yargılandı

Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firma tarafından işletilen maden faaliyetleri nedeniyle Demirözü köyünün içme suyuna arsenik karıştığı gerekçesiyle firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 2017 yılında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararla dava çevre davası olmaktan çıkarak ceza davasına dönüşmüştü. Firma, Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere kasten arsenikli su içirme suçlaması ile yargılandı.