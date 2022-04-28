Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi Duruşması Başladı. Saruhan: İstanbul Sözleşmesi Kadının Çocuğun Onurunu Koruyor

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebiyle açılan davaları görüşmeye başladı. 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı Şenal Saruhan, " İstanbul Sözleşmesi, kadının çocuğun onurunu koruyor. Kadınlarımız ölüyor. Onların yaşama sıkı sıkı sarılmalarının bir dayanağı İstanbul Sözleşmesi. Lütfen adaleti yerine getirin" dedi.

Danıştay 10. Dairesi'nde, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili duruşma başladı. Duruşmaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Yıldırım Kaya'nın yanında çok sayıda baro başkanı ile yüzlerce avukat ve kadın katıldı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada 10 dosyanın ele alınacağını ve her davacı için 3 söz hakkı verildiğini belirtti.

Davada ilk olarak söz alan 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı avukat Şenal Saruhan, şunları söyledi:

"Bu tarihi bir davadır. Bugün işin hukuki yanını bizi temsil eden avukat arkadaşlarıma bırakacağım. Biz adım adım hakların geliştirilmesi, kadınların kendilerini eşit ve özgür biçime ifade etmesi konusunda yıllardır mücadele ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadının, çocuğun onurunu koruyor. Bu sözleşmenin imzalandığı zaman hem iktidar hem kadınlar bayram etti. Çünkü bu kadın hareketinin kazanımıydı. Biz fesih girişimini kabul etmiyoruz. Bu davayı açtık. Bizim koruduğumuz, yaşam hakkımız bunu koruyamadığımız sürece hiçbirinin değer yok. Kadınlarımız ölüyor. Onların yaşama sıkı sıkı sarılmalarının bir dayanağı İstanbul Sözleşmesi. Lütfen adaleti yerine getirin."