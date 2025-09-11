Danişmend Gazi'yi Anma Etkinlikleri ve Tokat'ın Fethi'nin 950. Yılı Kutlandı

Danişmend Gazi'yi Anma ve Tokat'ın fethinin 950. yılı kapsamında Niksar ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği himayesinde Niksar Kaymakamlığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen programında Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile vatandaşlar, Ulu Cami'den Hükümet Konağı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Hükümet Konağı önünde sona eren yürüyüşün ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.