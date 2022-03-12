Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşına 41 sene aralıksız çalıştığı için kraliyet liyakat ödülü verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşına 41 sene aralıksız çalıştığı için kraliyet liyakat ödülü verildi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:

Danimarka'nın Helsinge kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Çolak, 41 sene izin kullanmadan çalıştığı için, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kraliyet liyakat ödülü olan "uzun hizmet madalyasına" layık görüldü.

KONYA (AA) - Mustafa Çolak, basına yaptığı açıklamada, madalyayı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı iş yerinde 41 yıl hastalık izni bile kullanmadan çalıştığı için kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiğini söyledi.

41 SENE ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Danimarka'ya 18 yaşında geldiğini ve durmaksızın çalıştığını anlatan Çolak, " Konya'nın Kulu ilçesinden 18 yaşında Danimarka'ya geldim. Geldiğimin ertesi günü işe başladım. Dört sene çeşitli işlerde çalıştıktan sonra askere gittim. Asker dönüşü 1980'de bir tuğla fabrikasında işe başladım. Emekli olduğum 2021'e kadar 41 sene hiç hastalık izni bile kullanmadan kesintisiz çalıştım. Ben emekli olduktan sonra durumum kraliyet ailesine bildirilmiş. Kraliyet ailesi de özel sektör olmasına rağmen ülkeye hizmetlerimden dolayı beni madalya ile ödüllendirdi." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşına 41 sene aralıksız çalıştığı için kraliyet liyakat ödülü verildi

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM"

Genç yaşta göç etmesine rağmen Türkiye'den kopamadığını belirten Çolak, "18 yaşında bu ülkeye gelmeme rağmen vatanımdan kopamadım. Her daim vatanım burnumda tüterdi. Bunun için de Türkiye'yi en iyi şekilde Danimarka'da temsil etmeye çalıştım." diye konuştu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mustafa Çolak, Danimarka, Konya, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (14)

ismail bey :

Ne oldu şimdi amcam. Sen yaşadınmı bu dünyada. Kuluda hep böyle yurtdışında çalışanların evleri var. Yılda bir gelmek için orada kazanıp, burada kat kat ev yapıyorlar. bırakıp bu dünyada gidiyorlar...

Cevap Yaz 1 35 Yayından Kaldır
Hakan Huzoglu:

Köle izavra nin Türk versiyonu, hiç mi çocuklarını parka goturmedin

Cevap Yaz 5 26 Yayından Kaldır
Necmeddin Akhan:

Allah razı olsun güzel niyet Türkiye ve Müslümanlığı temsilen sağlam duruş tebrike şayan

Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title