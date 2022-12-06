Danimarka'da Kasım Ayında Rekor Sayıda İflas Kaydedildi

KOPENHAG, 6 Aralık (Xinhua) -- SMVdanmark tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre, Kasım ayında Danimarka'da toplam 331 şirket iflas başvurusunda bulundu.

KOPENHAG, 6 Aralık (Xinhua) -- SMVdanmark tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre, Kasım ayında Danimarka'da toplam 331 şirket iflas başvurusunda bulundu. Bu son 13 yılın en yüksek rakamı.

Ülkedeki 18.000 küçük ve orta ölçekli işletmeyi temsil eden SMVdanmark, yazdan bu yana "işletmelerin yüksek enflasyon, artan enerji faturaları ve en önemlisi, tüketicilerin satın alma konusunda paniğe girmesine neden olan, ekonominin geleceğine ilişkin korkulardan sert bir şekilde etkilendiğini" söyledi.

Rapora göre birçok işletme, yüksek enerji maliyetleri ve Kovid-19 salgınından kaynaklanan birikmiş işler nedeniyle zaten mali açıdan güçlük çekiyordu.

SMVdanmark danışmanı Lasse Lundqvist raporda, "İstatistiklerin tutulduğu tarih boyunca, çalışanları olan bu kadar çok işletmenin iflas ettiğini görmemiştik. Bu durum, krizin, ciroları ve çalışanları olan gerçek işletmeleri vurduğu anlamına geliyor" dedi.

İflaslar Danimarka'daki her tür işletmeyi etkilese de inşaat ve perakende sektörleri özellikle ağır darbe aldı. Kasım ayında iflasların yarısından fazlası inşaat sektöründe yaşandı.

Lundqvist, "Maalesef önümüzdeki aylarda daha da fazla iflas göreceğiz" dedi.