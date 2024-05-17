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Danimarka'da Akciğer Sönen Diş Hekimi Türkiye'deki Doktorlarını Ziyaret Etti

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Danimarka'da akciğerinin söndüğü tespit edilen diş hekimi Aysun Aydemir İnam, sağlığına kavuşmasının ardından Türkiye'deki doktorlarını ziyaret etti. İnam, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Funda İncekara'nın ameliyatı sonrası sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Danimarka'da gittiği hastanede akciğerinin söndüğü tespit edilen ve ambulans uçakla Türkiye'ye nakledilen diş hekimi Aysun Aydemir İnam, sağlığına kavuşmasının ardından Türkiye'deki doktorlarını ziyaret etti.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, diş hekimi Aysun Aydemir İnam, Haziran 2022'de nefes darlığının artması üzerine Danimarka'daki Bispebjerg Hastanesine başvurdu.

Burada akciğerinin söndüğü tespit edilen ve göğüs tüpü takılan İnam'ın, ilerleyen günlerde sağlığında herhangi bir iyileşme olmaması üzerine Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildi.

Gerekli onayların ardından ambulans uçak ile Türkiye'ye nakledilen İnam, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Funda İncekara'nın ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

"Hayatımı ülkeme borçluyum"

İyileşmesinin ardından yaşadığı ülkeye giden İnam, teşekkür ziyareti için Türkiye'ye dönerek Doç. Dr. İncekara ile bir araya geldi.

İnam, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Hayatımı ülkeme borçluyum. Beni Danimarka'dan alarak Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirmişler. Burada da Funda İncekara ve ekibi hemen ameliyata alarak hayatımı kurtarmışlar. Şu an durumum çok iyi, sağlığıma kavuştum. Almanya'da yaşıyorum. İlk fırsatta Türkiye'ye gelip hayatımı kurtaranlara teşekkür etmek için kendime söz vermiştim. Şimdi fırsatını bulunca ailemi de yanıma alarak Türkiye'ye teşekkür için geldim. Başta Sağlık Bakanı'mız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere ambulans uçak personelimize, acil ameliyata alarak hayatımı kurtaran Doç. Dr. Funda İncekara ve ekibine, hastane çalışanlarımıza, kısacası emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ülkem ile gurur duyuyorum."

" Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda ileri seviyede olduğunu bir kere daha dünyaya gösterdik"

Doç. Dr. İncekara da Danimarka'daki doktorların, İnam'ın akciğer filmi ve tetkiklerini değerlendirdiğinde ameliyat olması gerektiği sonucuna vardıkları aktardı.

Hastanedeki imkanlar ve ilgili doktorlar olmadığı için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini, görüşmelerin ardından vakit kaybetmeden göğüs tüplü İnam'ın ambulans uçak ile hastanelerine getirildiğini belirten İncekara, şunları kaydetti:

"Tek port VATS ile yani tek kesi ile akciğer kapalı ameliyatı ile bül rezeksiyonu gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra da bir süre takip edilen hasta, hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Danimarka'dan hastanemize ambulans uçak ile nakledilen hastanın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık hizmetleri konusunda ne kadar ileri seviyede olduğunu dünyaya bir kere daha gösterdik."

İncekara, kendi hastanesiyle Türkiye'de her türlü açık, kapalı ve robotik akciğer ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "İşin aslına bakacak olursak, ülkemiz aslında çoğu ülkeden sağlık hizmetleri konusunda öncü ve ileri olduğumuzu dünya kabul etti. Hastam ve meslektaşım Aysun Aydemir İnam'ın 2 yıl sonraki ziyareti ve özellikle bu ziyareti teşekkür için yapmış olması beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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