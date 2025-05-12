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Danimarka, Arktik Konseyi'nin Dönem Başkanlığını Devraldı

Danimarka, Arktik Konseyi'nin Dönem Başkanlığını Devraldı
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Danimarka, Kuzey Kutbu'ndaki sorunlara odaklanan Arktik Konseyi'nin dönemi başkanlığını Norveç'ten devralarak Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'i başkan seçti. Başkanlık geçiş töreni, güvenlik gerilimleri ve uluslararası ilişkilerin karmaşık olduğu bir dönemde Tromso'da yapıldı.

Danimarka, Kuzey Kutbu bölgesindeki sorunlara odaklanan Arktik Konseyi'nin dönem başkanlığını Norveç'ten devraldı.

Bölgedeki güvenlik gerilimlerinin yoğun olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğine yönelik açıklamalarının öne çıktığı bir dönemde gerçekleşen devir töreni, Norveç'in Tromso kentinde yapıldı.

Danimarka, Arktik'e kıyısı bulunan 8 ülkeden oluşan konseyin başkanlığına Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'i seçti.

2 yıl süren konsey başkanlığı sırasında Norveç'in Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump'la ilgili yaşanan gelişmeleri yönetiş şekli konusunda gerilimler yaşandı.

Norveç, Arktik Konseyinin dönem başkanlığını 2023'te Rusya'dan devralmıştı.

Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı tutumu, 8 ülkenin Arktik Konseyi çatısı altında gerçekleştirdiği işbirliğini sekteye uğratmıştı.

Rusya, ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in üyeliğinden oluşan Arktik Konseyi, Rusya'nın Batılı devletlerle aynı masaya oturduğu az sayıda uluslararası platformdan birini oluşturuyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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