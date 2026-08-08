Bayındır'da Damperi Açık TIR Devrildi: 1 Yaralı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde şoförünün damperini açık unuttuğu TIR, yön tabelasına çarparak devrildi. Kazada, TIR şoförü Nejla S., yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tire-Bayındır yolu Çatal mevkisinde meydana geldi. Nejla S.'nin seyir halindeyken damperini açık unuttuğu 09 ST 375 plakalı TIR, yönlendirme tabelasına çarparak devrildi. Kazada, Nejla S. yaralanırken, tabela da yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı TIR şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı yavaşlarken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen TIR'ın ve tabelanın kaldırılması için çalışma başlatıldı. jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı