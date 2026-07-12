Bulut ve sis, Damal'daki Atatürk silüetini gizledi

ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki 27'nci Geleneksel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından vatandaşlar, Karadağ sırtlarında oluşan Atatürk silüetini görmek için seyir alanına akın etti. Ancak bölgede etkili olan bulut ve sis nedeniyle silüet bu yıl oluşamadı.

Bu sene 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şöleni kapsamında etkinlikler sabah saatlerinde başldı. Etkinlikler dahilinde konserler, halk oyunları gösterileri, Kafkas halk dansları, yağlı güreş müsabakaları ve futbol turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Şölenin sonunda saat 18.00 sıralarında vatandaşlar, her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında güneş ışınlarının oluşturduğu Atatürk silüetini izlemek üzere seyir noktasında toplandı. Ancak yoğun bulut ve sis nedeniyle güneş ışınları dağa yansımayınca, Atatürk silüeti bu yıl görülemedi.

Katılımcılar seyir alanında bulunan Atatürk silüeti fotoğrafları ile duvarlara işlenen silüet görsellerini inceleyerek teselli buldu. Vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirip gelecek yıl yeniden gelme temennisinde bulunarak alandan ayrıldı.

HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatleri arasında izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, temmuz ayında düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ile kutlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı