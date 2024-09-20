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Boşanma Aşamasındaki Damadı Vurup Kızı Öldüren Babanın Pişmanlığı

Boşanma Aşamasındaki Damadı Vurup Kızı Öldüren Babanın Pişmanlığı
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Aksaray'da boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u tabancayla vurarak ağır yaralayan Mehmet Avşar, kızı Fadimana Ok'un ölümüne neden oldu. Olayın ardından yakalanan Avşar'a, Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde tatbikat yaptırıldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu belirten Avşar, kızı Fadimana Ok'un da yaralanarak hayatını kaybettiği olayı sorgulanmaya devam ediyor.

AKSARAY'da boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurup ağır yaralayan, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'un ise (26) ölümüne neden olduğu belirlenen Mehmet Avşar'a (50), bugün olay yerine getirilerek tatbikat yaptırıldı. Mehmet Avşar'ın ilk ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Recep Ok, eşi Fadimana Ok ve kayınpederi Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Recep Ok göğüs ve karın bölgesinden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken, Mevşet Avşar kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok, kurtarılamadı. Ameliyat edilip yoğun bakım ünitesine alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÖNCE TELEFONDA KÜFÜRLEŞMİŞLER

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkamaya başladı. Boşanma aşamasında olan çiftin, olay günü gündüz saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından yapılan şikayet üzerine Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldüğü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi. Fadimana Ok'un, serbest bırakıldıktan sonra eşi Recep Ok ile birlikte annesinin evine gittiği, bu sırada dışarda olan babası Mehmet Avşar'ın, Recep Ok ile yaptığı telefon görüşmesinde küfürleşip, hakaret etmeleri üzerine eve geldiği tespit edildi. Mehmet Avşar'ın, sokakta aralarında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki tabancayı çıkartıp, damadına doğru ateş ettiği, bu sırada Fadima Ok'un da siper olmak için araya girdiği belirlendi.

TATBİKAT YAPILDI

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet Avşar'ı Kurtuluş Mahallesi'nde saklandığı evin çatısında suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının eşliğinde bugün şüpheliye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Güvenlik önlemi kapsamında çelik yelek giydirilen Mehmet Avşar'ın olay günü kavgadan dolayı sağ gözünde morluk oluştuğu gözlendi. Tatbikata, olay günü ihbar üzerine adresi gelen polis ve sağlık ekipleri de katılıp, yaşananları anlattı. Tatbikatın ardından tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Avşar'ın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Yaşamını yitiren Fadimana Ok da dün Yenikent Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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