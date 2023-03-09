Ekiplerin şikayet üzerine girdiği daireden 3 traktör çöp çıktı
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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şikayet üzerine bir sitedeki daireye giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı. Daireden çıkan 3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü.
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe mevkisindeki bir siteden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şikayette bulundu. Koku gelen daireye polis ve zabıta desteğiyle giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı.
3 TRAKTÖR ÇÖP ÇIKTI
Temizlik ekipleri dairedeki çöpleri dışarı çıkararak traktöre yükledi. 3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel