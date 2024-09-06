Dağlıca Şehidi Tuğrul Köseoğlu'nun Babasından Vatan için Fedakarlık Mesajı

Dağlıca şehidi Tuğrul Köseoğlu'nun babası: "Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız"

KONYA - 2015 yılında Hakari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Konyalı Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu, "Acısı içimizde. Söylenecek söz bulamıyoruz. Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız" dedi.

6 Eylül 2015 günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 16 asker şehit oldu. Yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 1 çocuk babası Konyalı Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun naaşı Ereğli ilçesi Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazını ardından Ereğli Şehitliğine defnedildi.

"Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız"

Oğlu gibi 16 askerin kahramanca şehit olduklarını ifade eden baba İsmail Köseoğlu, "Oğlum, 6 Eylül 2015 Dağlıca'da EYP arama çalışmaları sırasında şehit olan askerleri almak için giderken şehit oluyor. 16 şehit vardı o gün. Acısı içimizde. Söylenecek söz bulamıyoruz. Vatan için kanımızın son damlasına kadar bizler de olsa savaşırız. Zaman zaman bu şehitlerimiz geliyor. Biz de bu şehidimizi kalbimize gömdük. Seneyi devriyesi geldiği zaman içimize bir hüzün çöküyor" dedi.

"Kendimizi de ona göre hazırladık"

Oğlu ile şehit olmadan 2-3 gün önce görüştüğünü anlatan baba Köseoğlu, "Şehidimizle, şehit olmadan 2-3 gün önce görüştük. En son biz şehit olduğu gün İstanbul'a düğüne gitmiştik. Haberi de orada aldık. İstanbul'dan apar topar geldik. Şehidim de 2 gün sonra geldi. Kendisine ulaşamayınca arkadaşlarını aradık. Onlar da net cevap veremedi. Kendimizi de ona göre hazırladık" şeklinde konuştu.

Oğlunun gözünün hep yükseklerde olduğunu belirten baba Köseoğlu, "Gözü her zaman yüksekteydi, ufku genişti. Yardım etmeyi severdi. Şehit olmayı kafasında canlandırmış, düşünüyormuş, hep eşine de söylermiş 'bana bir şey olursa hepiniz kurtulursunuz' dermiş" ifadelerini kullandı.

(CK-ARD-FM-