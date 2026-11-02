Cygnal CEO'su Buchanan İran savaşının Cumhuriyetçi seçmen desteğini aşındırdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde seçmenlerin siyasi tercihlerini belirleyen en önemli unsurun ekonomi olduğunu ortaya koyan ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Cygnal'ın CEO'su Brent Buchanan, İran savaşının ekonomik kaygıları derinleştirerek özellikle Cumhuriyetçi seçmen tabanında desteği aşındırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Cumhuriyetçi Parti ve muhafazakar seçmen tabanına ilişkin araştırmalarıyla öne çıkan Cygnal'ın kurucusu Buchanan, ABD'li seçmenlerin öncelikli gündem maddesinin hayat pahalılığı olduğunu, akaryakıt, elektrik ve doğal gaz faturaları ile market harcamalarındaki artışın seçmen tercihlerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

2024'teki başkanlık seçimlerinin en önemli başlığı olan yasa dışı göç meselesinin gündemden düştüğünü söyleyen Buchanan, 2026 ABD ara seçimlerinde seçmenin gündemini "birinci sırada hayat pahalılığı, ikinci sırada hayat pahalılığı, üçüncü sırada hayat pahalılığı" şeklinde tanımladı.

Buchanan, ekonomik baskıyı en fazla hisseden kesimlerin 2024 başkanlık seçimlerine kıyasla Cumhuriyetçilerden Demokratlara yönelme eğilimi gösteren seçmen grupları olduğunu belirterek, yıllık geliri 50 bin doların altında olan seçmenlerde Demokratlara doğru 25 puanlık bir kayma gözlemlediklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın artan yaşam maliyetlerini kontrol altına alacağı beklentisiyle kendisine oy veren seçmenlerin bu beklentilerinin karşılanmadığını düşündüğünü kaydeden Buchanan, "Hem bunu başaramadığını hem de aslında durumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyorlar." dedi.

İran savaşı, Cumhuriyetçi seçmenlerin desteğini aşındırıyor

İran savaşının Cumhuriyetçiler açısından hem ekonomik hem de siyasi bir sorun oluşturduğunu vurgulayan Buchanan, özellikle 2024'te Trump'a oy verdiği halde bugün Cumhuriyetçilere oy vermeyi düşünmeyen seçmenler arasında savaşın önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Bu seçmenlere Trump'a yeniden destek vermelerini sağlayacak gelişmenin ne olacağının sorulduğunu aktaran Buchanan, "İran savaşını sona erdirmek, ilk sırada gelen unsur oldu." ifadesini kullandı.

Buchanan, Trump'ın seçim kampanyası sırasında savaşları bitirme ve yeni bir savaşa başlamama yönündeki vaatlerinin özellikle genç ve önceki seçimlerde sandığa daha az giden seçmenler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bu kesimlerin Trump'ın söz konusu vaadine güvendiğini belirten Buchanan, bunun Trump'ın seçmenlere verdiği gerçekten önemli bir söz olduğunu, İran'la yeni bir savaş başlatılmasının ise bu güveni zedelediğini ifade etti.

İran savaşının Amerikalılar nezdinde yalnızca bir dış politika meselesi olarak görülmediğine dikkati çeken Buchanan, savaş ile akaryakıt fiyatlarındaki artış arasında doğrudan bağlantı kurulduğunu kaydetti.

Buchanan, İran'a yönelik daha kapsamlı bir askeri operasyonun seçim sonrasına bırakılması ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın tamamen etkisiz hale getirilmesini isteyen şahin Cumhuriyetçilerin bulunduğunu ancak bu kişilerin zaten Cumhuriyetçi Partiye oy verdiğini, seçimlerin sonucunu belirleyen ılımlı ve kararsız seçmen kitlesinin ise barış istediğinin altını çizdi.

"Seçmenlerin daha fazla savaş için iştahı yok. Bunun tek istisnası, böyle bir adımın akaryakıt fiyatlarını düşüreceğinin bir şekilde anlatılabilmesi olurdu. Ancak seçmenlerin bugün böyle bir açıklamaya inanacak durumda olduklarını düşünmüyorum." diyen Buchanan, seçmenlerin önceliğinin yeni bir askeri operasyon değil, ekonomik koşulların iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

İsrail'e destek ve İran savaşı oy kaybettiriyor

Ukrayna ve İsrail hakkında gerçekleştirdikleri ankete değinen Buchanan, Amerikalıların İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin Ukrayna'nın kendini savunma hakkına yönelik destekle benzer düzeyde olduğunu gördüklerini aktardı.

Bununla birlikte Trump'ın göreve gelmesinden önce de devam eden bu çatışmaların sona ermesini isteyen seçmenlerin önemli bir bölümünün, İsrail'in ABD'nin İran'a yönelik savaşa girme kararını etkilediğine inandığını belirten Buchanan, bu görüşün seçim sonuçları bakımından önem taşıdığına işaret etti.

Buchanan, söz konusu seçmen grubunun toplam seçmen kitlesi içinde büyük bir kesimi oluşturmadığını ancak seçimlerin çok küçük oy farklarıyla sonuçlanabildiğini hatırlatarak, bu konunun Cumhuriyetçilere yönelik desteğe zarar verdiğini kaydetti.

Buchanan'a göre, İsrail'in politikalarına yönelik görüşler ile ABD'nin İran'daki savaşa dahil olmasına ilişkin rahatsızlık, özellikle yeni savaş istemeyen ve Trump'ın çatışmaları sona erdirme vaadine güvenerek oy veren seçmenler açısından önem taşıyor.

Demokratlar kötü performanslarına rağmen kazanıyor

Buchanan, Demokratların seçmenler nezdinde çok güçlü bir imaja sahip olmadığını ancak Cumhuriyetçilerin performansının daha olumsuz değerlendirildiğini belirtti.

Seçimlerin Demokratların Cumhuriyetçilerden daha fazla beğenilip beğenilmediğine ilişkin bir yarış olmadığını vurgulayan Buchanan, asıl meselenin seçmenlerin Cumhuriyetçilerin yönetimde kalmasını isteyip istemediği olduğunu söyledi.

Bu nedenle yaklaşan ara seçimleri bir "referandum seçimi" olarak nitelendiren Buchanan, Demokratların mevcut durumda kendi performanslarından ziyade Cumhuriyetçi yönetime yönelik memnuniyetsizlikten yararlandığını ifade etti.

Demokratların Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmeleri halinde parti içindeki siyasi kimlik ve partinin gelecekte nasıl bir çizgi izlemesi gerektiğine ilişkin tartışmalarla karşı karşıya kalacağını belirten Buchanan, bu mücadelenin 2028 ABD başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri uzaklaştırabileceğini düşündüğünü söyledi.

Demokratların iktidara gelmeleri halinde Trump'a yönelik bir siyasi hesaplaşmaya yönelmelerinin de seçmenlerin beklentileriyle örtüşmediğini ifade eden Buchanan, anketlerinin seçmenlerin böyle bir yaklaşım yerine hayat pahalılığıyla mücadele edilmesini ve İran'daki savaşın sona erdirilmesini istediğini gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisini kaybedebilir

Ara seçimlerde Kongrenin iki kanadındaki güç dengelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Buchanan, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu korumasının giderek zorlaştığını anlattı.

Cumhuriyetçilerin 435 kişilik Temsilciler Meclisinde yalnızca birkaç sandalyelik çoğunluğa sahip olduğunu hatırlatan Buchanan, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesiyle elde edilmesi beklenen kazanımların, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a destek veren seçmen koalisyonunun korunacağı varsayımına dayandığını kaydetti.

Ancak 2024'te Trump'a oy veren Hispanik seçmenler, siyahi erkekler ve diğer bazı seçmen gruplarının artık Cumhuriyetçilere aynı ölçüde destek vermediğine dikkati çeken Buchanan, Cumhuriyetçilerin bu nedenle kendi lehlerine yapılan seçim bölgesi düzenlemelerinden bekledikleri kazanımları elde edemeyebileceğini ifade etti.

Buchanan, "Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisini koruyabileceği bir senaryo göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Senato yarışının ise daha yakın geçmesini beklediğini ifade eden Buchanan, Demokratların aday kalitesi açısından Cumhuriyetçilerin önünde olduğunu ve Senato çoğunluğunu kazanma ihtimallerinin bulunduğunu dile getirdi.

Buchanan, Demokratların Senatoda 53 sandalyeye kadar ulaşabileceğini, Cumhuriyetçiler açısından en iyi senaryonun ise sandalyelerin eşit dağılması olabileceğini belirtti ve böyle bir durumda Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitliği bozan oyu sayesinde Cumhuriyetçilerin Senato kontrolünü sürdürebileceğini kaydetti.

100 sandalyeli ABD Senatosunun 35 sandalyesi ara seçimlerde yenilenecek. Mevcut tabloda Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar 45 ve bağımsızlar 2 sandalyeye sahip bulunuyor.

Seçim gecesi Maine, Güney Carolina ve Florida sonuçları önemli ipuçları verecek

Seçim gecesi sonuçların ilk açıklanacağı Doğu Yakası eyaletlerinin genel tabloya ilişkin önemli ipuçları vereceğini belirten Buchanan, özellikle Maine, Güney Carolina ve Florida'daki yarışların yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen ancak rekabetçi hale gelen Güney Carolina'daki Senato yarışının önemli bir gösterge olacağını kaydeden Buchanan, Florida'nın ise sonuçları hızlı açıklaması nedeniyle erken değerlendirme yapmaya imkan sağlayacağını ifade etti.

Sonuçların yalnızca hangi partinin kazandığına göre değil, 2024 başkanlık seçimlerindeki oy farklarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Buchanan, erken açıklanan sonuçlardaki oy değişimlerinin henüz sonuçlanmamış eyaletlerdeki yarışlara ilişkin de önemli göstergeler sunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA