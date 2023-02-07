Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Fatma Şahin vahim tabloyu açıkladı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 şiddetli depremde kayıplar artmaya devam ediyor. Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına bağlanan Şahin, bölgede kaç bina yıkıldığına ilişkin soruya, "60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok" cevabını verdi.

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Depremden etkilenen Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına katıldı.

"KAÇ BİNA YIKILDI?"

Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?" sorusunu sordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede kaç bina yıkıldığına ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtla Cüneyt Özdemir'i dehşete düşürdü.

"İLÇENİN YARISINDAN ÇOĞU YOK"

Fatma Şahin, İslahiye ilçesinden bahsederek, "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" yanıtını verdi.

DEPREM MERKEZİNE YAKIN

Gaziantep'in güneybatısında yer alan İslahiye ilçesi, şehrin en eski yerleşim alanlarından biri. 67 bin nüfuslu ilçe, depremin merkez noktası olan Pazarcık, Osmaniye ve İskenderun'un arasında kalıyor. İslahiye, deprem merkezine 65 km uzaklıkta.