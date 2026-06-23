Gazeteci Cüneyt Arcayürek, Vefatının 11'inci Yılında Mezarı Başında Anıldı

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının 11'inci yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında törenle anıldı. Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek, "Gidene kadar hep yazdı. Onun için gençlerin onun siyasi tarih kitaplarını okumaları şart. Yoksa Türkiye'yi bilmezsiniz" dedi.

Türk basınının duayen ismi, Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek, vefatının 11'inci yılında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki mezarı başında anıldı. Törene, Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek ile Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yöneticilerinin de arasında bulunduğu gazeteciler katıldı.

Cüneyt Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek, törende yaptığı konuşmada, "Gidene kadar hep yazdı. Onun için gençlerin onun siyasi tarih kitaplarını okumaları şart. Yoksa Türkiye'yi bilmezsiniz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir de şunları söyledi:

"Cüneyt ağabeyin, meslektaşlarının örnek aldığı çok yönlü ve başarılı kalemiyle Türkiye'nin yakın tarihi içinde pek çok siyasal olayın iç yüzünü kamuoyuna duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Türk basınının usta kalemlerinden, cemiyetimiz üyesi, duayen meslektaşımız Cüneyt ağabeyi aramızdan ayrılışının on birinci yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Bugün dahi hafızalarımızdan silinmeyen Johnson'un Mektubu ve Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yazıları, onun mesleğine verdiği değerin Türk basın tarihindeki unutulmaz örneklerinden sadece birkaçıdır. Çok partili siyasal hayata geçtiğimiz 1950 seçimleri sonrası Türkiye'yi yazmak ve değerlendirmek isteyen hemen hemen herkesin onun yayınlarından öğreneceği gerçekten çok şey vardır. Cüneyt ağabey, bir anlamda yakın tarihimize tanıklık etmiştir. Gazeteciler Cemiyeti olarak onu her geçen yıl giderek artan özlemle anıyoruz."

BALBAY: "CÜNEYT ARCAYÜREK, MESLEĞİNDE FİKRİ TAKİBİ HİÇ BIRAKMADI"

Eski CHP İzmir Milletvekili, gazeteci ve yazar Mustafa Balbay da şöyle konuştu:

"Cüneyt Arcayürek ayakta öldü. Mesleğiyle birlikte yaşadı, mesleğiyle birlikte öldü. Cüneyt ağabey hastaneye giderken demişti ki, 'Balbay, bu gidiş biraz dönüşü zor bir gidiş.' 'Yok ağabey, daha yapacağımız çok iş var' dedim. 'Yedek bir yazı bırakıyorum' dedi. Düşünün, hastaneye yatacak, yoğun bakıma girecek, 'Yedek yazı bırakıyorum, onu kullanırsınız, sonrasına bakarız' dedi. Böylesine mesleğine düşkün bir insandı. Bugün genç kuşaklara ondan pek çok örnek verebilirim ama iki örneği paylaşmak isterim. Cüneyt Arcayürek, yakın dostlukları olsa bile iktidarlara, iktidar sahiplerine hep kafa tuttu, hiç çanak tutmadı. ve Cüneyt Arcayürek, mesleğinde fikri takibi hiç bırakmadı. Bir konuyu aldığında sonuna kadar götürürdü. Gazetecinin özü de budur zaten. Cüneyt Arcayürek, her şey bir yana, hem eserleriyle hem yaşamıyla bizlere örnek olmuş bir insandır. Cüneyt Arcayürek okumadan Türkiye'nin siyasi tarihini yazamazsınız. Tam bir Atatürkçü, tam bir cumhuriyetçi, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısıydı. Ruhu şad olsun. Kuşaklar değişse de Cumhuriyet gazetesinde onun gazeteciliği yaşıyor."

TOKER: "YAKIN TARİHİMİZİ BİLMEK, CÜNEYT'İ OKUMAK DEMEK"

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ise "Cüneyt'le beraber çok güzel günlerimiz oldu. Gençlerin yakın tarihimizi bilmeleri lazım ama düzgün yakın tarihimizi bilmek Cüneyt'i okumak demek. Cüneyt'i okursanız yakın tarihimizi öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü cumhuriyetimiz hem sizin gibi gençlere muhtaç hem de Cüneyt gibi gazetecilere muhtaç. Cüneyt'i de her zaman rahmetle hatırlıyoruz ve onu örnek olarak almak için herkes elinden geleni yapıyor. Cüneyt hiçbir zaman yok olmayacak ve her zaman gençlere örnek olarak onu göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA