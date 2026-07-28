Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında küllerinden doğan Manavgat

ANTALYA'nın Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini etkileyen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının 5'inci yıl dönümünde, yeşillendirme çalışmaları sonucu bölge küllerinden doğdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olan Manavgat'taki yangın, 28 Temmuz 2021'de çıktı ve çeşitli illerden gelen destek ekiplerinin de müdahalesiyle 10'uncu gününde söndürüldü. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçrayan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar orman yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Yangın sonrasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 30 bin 581 hektar alanda tabii gençleştirme, 14 bin 396 hektar alanda suni gençleştirme, 467 hektar alanda endüstriyel plantasyon çalışması gerçekleştirildi. 101 bin kilogram kızılçam tohumu toprakla buluşturuldu. 10 bin 537 hektar alanda ekim ve dikim çalışmaları yapıldı.

5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Yangına daha dirençli ormanlar oluşturmak amacıyla 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum, 65 bin diğer yapraklı tür ile birlikte 4 milyon 520 bin kızılçam olmak üzere toplam 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bölge halkının gelecekte ekonomik gelir elde etmesine katkı sağlamak amacıyla ayrıca 120 bin harnup ve 80 bin defne fidanı dikildi. Ayrıca taşlık ve kayalık vasıftaki 14 bin 540 hektarlık saha, doğal yapısının korunması amacıyla tabiatı koruma alanı olarak ayrıldı.

'KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN MANAVGAT'

Yangın bölgesinde yapılan çalışmaların sonuçları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda ortaya konuldu. Paylaşımda, bölgenin 5 yıl önceki ve günümüzdeki halini gösteren hava fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflar yangın sonrası küle dönen arazilerin günümüzde tamamen yeşile büründüğünü ortaya koydu. 'Küllerinden Yeniden Doğan Manavgat' başlıklı paylaşımda ayrıca, "Yangında görevleri başında şehit olan orman işçilerimiz Yaşar Cinbaş ve Erdal Tovka'yı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıraları daima yaşayacaktır. Bugün Manavgat'ta yükselen her fidan; fedakarlığın, emeğin ve Yeşil Vatan'a duyulan sevdanın en güçlü simgesidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı