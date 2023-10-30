Cumhuriyet kutlamalarına damga vuran görüntü! F-16 köprünün altından geçti mi geçmedi mi?

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla dün İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni düzenlendi. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçiş yaparken, hemen öncesinde SOLOTÜRK de muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçaklardan birinin köprünün altından geçmesi ise insanları ikiye ayırdı. Bazı vatandaşlar bunun mümkün olmadığını ve uçağın köprünün altından geçmediğini iddia etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine yapılan kutlamalar göz doldurdu. Bu kapsamda dün İstanbul Boğazı'nda uçaklar gösteri yaptı, bir F-16 ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları uçağın köprünün altından geçmediğini, göz yanılsaması olduğunu iddia etti.

TARİHİ GEÇİT TÖRENİ



Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı. 100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar nefes kesti.

TÜRK YILDIZLARI HAVADA "100 ÇİZDİ"

Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu. O anlar bir F-16'nın köprünün altından geçtiği görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Fakat bazı vatandaşlar F-16'nın köprünün altından geçmediğini iddia etti. Kullanıcılara göre söz konusu görüntüde göz yanılsaması var.

İşte o yorumlardan bazıları: