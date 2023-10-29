Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde, tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını, büyük coşkusuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim 1923 milli egemenliğe duyulan eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir kahramanlığın nişanesidir. Tarih bizim kadar bedel ödeyerek Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır." dedi.

Milletin çok büyük sınavlardan geçtiğini ve çok büyük acılar yaşadığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı. Vatan sathı gibi sinemiz de alev alevdi. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' inancıyla Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Ardından tüm vatana yayıldı. Milli sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı. Bu uğurda nice Mehmetçiğimiz şehadete koştu. Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla canıyla Cumhuriyet'i yoktan var etti. Türkiye Cumhuriyeti, bu emsalsiz mücadelenin, bu büyük destanın eseridir. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e, kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdasıdır. Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen o yüksek iradenin emanetidir. Cumhuriyet'imiz, sadece bu toprakların umudu değildir. Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin bağımsızlık rehberidir, en büyük umududur. Önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek en büyük güçtür."

Milletin, maziden atiye hiçbir surette esarete, zillete boyun eğmediğini, bu eşsiz karakterin ecdada nice destanlar yazdırdığını vurgulayan Gül, "Anadolu'nun kapılarını açtırmış, cihan imparatorluğu kurdurmuştur. Sevr'i parçalayıp tüm emperyalist devletlerin suratına tokat gibi çarpmıştır. Nihayetinde tüm ihtişamıyla ezelden beri hür yaşamış bu milletin evlatlarının omuzlarının üstünde yükselen Türkiye Cumhuriyeti var olmuştur. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda attığı adımlarla bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da pekiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet, yürüyüşüne devam ediyor"

Vali Davut Gül, Cumhuriyet'in bugün de güçlü demokrasisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyüşüne devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gayemiz, emanete layık olabilmektir. Derdimiz, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu yüksek ideal için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi Cumhuriyet'imizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini bildiriyor. Allah'ın izniyle 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' Gazi'nin tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Yürekten inanıyoruz ki getirmeye de devam edeceklerdir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun."

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, içerisinde şehit çocuklarının bulunduğu Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreninde, havadan da polis ve askeri helikopterler ile Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Türk bayrağı açtı.

Töreni izleyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Tören kapsamında Vatan Caddesi ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.