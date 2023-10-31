Cumhuriyet'in 100. yılı Brüksel'de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde Bozar Güzel Sanatlar Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, birçok ülkenin büyükelçileri ve diplomatları, askeri temsilciler ile Belçika'da yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalındığı programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Büyükelçi Uysal, konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kaydedilen ilerlemeler, Türkiye'deki modernleşme çabaları, eğitim gibi birçok alanda atılan adımlara vurgu yaptı.

Türkiye'nin, Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı ilk ülkelerden olma özelliğine dikkati çeken Uysal, bugün Türkiye'nin dünyada en geniş diplomatik ağı olan beşinci ülke, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri, NATO'da en büyük ikinci orduya sahip müttefik ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda önemli üyelerden biri olduğunu söyledi.

Uysal, Türkiye'nin Belçika ile köklü ilişkileri bulunduğunu ifade ederek, ülkeye 60 yıl önce gelmeye başlayan kalabalık Türk toplumunun bugün Belçika toplumuna entegre olduğunu kaydetti.