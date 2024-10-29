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Cumhuriyet Bayramı'nda Çocuklar İçin Panayır Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı'nda Çocuklar İçin Panayır Düzenlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında depremden etkilenen çocuklar için Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da bir panayır düzenledi. Üç gün süren etkinlikte söyleşiler, VR deneyim alanları, atölyeler ve tiyatrolar yer aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çocuklar için Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da Cumhuriyet Panayırı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukları ve aileleri Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği etkinlikle bir araya getirdi. Cumhuriyet Panayırı Programı kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 27 Ekim'de başlayan programlar 3 gün sürdü. Program kapsamında çocuklar ve ailelere yönelik söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri, atölyeler, workshoplar ve çocuk tiyatroları gerçekleştirildi. Hatice Kübra Tongar 'Bağırmayan Anneler' konulu seminer düzenledi, Talha Böre Öge ise 'Kahramanlık Türküleri' isimli şiir dinletisi sundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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