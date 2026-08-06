İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nde İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize'de yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kahraman, beraberinde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Millet Bahçesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Rize'ye güzel bir eser kazandırıldığını ifade ederek, "Bütün emek verenlerden Allah razı olsun. Camimizin adı daha önceden de halkımızın isteği doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Camisi'dir. Cumhurbaşkanı'mıza Allah nice hizmetler nasip eder inşallah. Türkiye'nin her yerine camiler, eserler kazandırdı, birçok eser yanında. Rize'miz de bir merkez cami kazanmış oldu. Kapasitesi yüksek, altyapı tesisleri güzel, fevkalade bir eser." diye konuştu.

Rize'de çok kısa zamanda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Avrupa şehirlerinin çok ötesindeyiz. Her türlü tesis var. Milli gelire, şehirlere yapılan yatırımlara baktığımızda, Rize'ye İstanbul kadar, hatta daha fazla yatırım yapılmış. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın hemşehrimiz olmasının verdiği büyük bir fayda da var. Ancak sadece Rize'ye değil, bütün Türkiye'ye aynı şekilde davranmış, ülkemiz gelişmiş. Siyasi tarihe baktığımızda böylesine bir gelişmenin ender olduğunu görüyoruz. Diyebilirim ki 20 yılda, iki asrın ancak yapabileceği bir çalışma yapılmış, asrı aşan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yolumuza devam, durmak yok."

Kahraman'a, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA