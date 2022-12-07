Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yazılımcılarla ilgili iddialara yanıt

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Bloomberg'e verdiği röportajda yazılım dünyasına ilişkin bazı verileri açıkladı. Ülkemizdeki yazılımcı havuzunun geniş olduğuna değinen Kamalı, Avrupa'daki iş gücü açığının başka ülkelerden karşılandığına değindi.

Öte yandan Kamalı, beyin göçüne ilişkin bazı veriler paylaştı. Türkiye'deki programcıların yurt dışına yöneldiğini belirten Kamalı, 2021 yılında 30 bin yazılımcı yurttaşın ülke dışına gittiğini belirtti. Bu gidişatın devam etmesi halinde bu sayının 100 bine çıkabileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İDDİAYA YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden ise söz konusu iddiaya ilişkin yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "YASAD'dan Türkiye'deki yazılımcı iş gücüne ilişkin kara tablo!" başlıklı haberde Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı'nın ifadelerine yer verilerek "2021 yılında Türkiye'den 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiği" iddia edilmiştir. Türkiye'nin 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş gücü verileri incelendiğinde NACE Rev.2 sıntflandırmasına göre tüm sektörlerde çalışan yazılımcı sayısının bir önceki yıla göre %17,8 artış gösterdiği görülmektedir. İlgili haberde "Şirketler büyürken iş gücünü kaybediyor başlığı altında "Kamalı, Türkiye 'deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10'dan fazla azaldığını belirtti" ifadesi yer almaktadır. Avrupa Birliği Resmi İstatistik Ofisi verilerine' göre 2021 yılında AB'ye üye 27 ülkenin Bilgi ve İletişim sektöründe istihdam ortalama %7,5 artarken Türkiye'de aynı dönemde istihdam artışı %12,5 olarak gözlenmiştir. Türkiye'de bu sektörde nitelikli insan kaynağının da arttığı gözlenmektedir. Uluslararası standartlara (ISCO-08) göre yazılımcıları da kapsayan, üst düzey beceri seviyesine sahip profesyonel meslek mensuplarının sapsı 2021 yılında %17,7 artış göstermiştir. Ayrıca, Türkiye'de Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı aynı dönemde %11,3 artmıştır. İstihdamda gözlenen bu büyümeye ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı Sektör Bilançoları raporuna' göre Bilgi ve İletişim sektörünün net karı 2021 yılında önceki yıla göre %63,8 artmıştır." Kaynağı olmayan verilerin kullanılması, hiçbir objektif veriye dayanmayan ve istatistik verilerden uzak ifadeler kamuoyunu yanlış yönlendirerek bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen ifadelerin bilimsel dayanağının olması büyük önem arz etmektedir. Bu bilgiler ışığında haberdeki hataların giderilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması ve kamuoyunun bir daha yanlış bilgilendirilmesine sebep olmamak adına teknik alanlarda objektif verilere dayanan istatistiki veriler ile haber yapılması gerekmektedir."