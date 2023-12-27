2023'te Üniversiteli Genç İşsizliğinde 10 Puanlık Düşüş

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 2023 yılında son 5 yıla oranla 20-24 yaş arası üniversiteli genç işsizliğinde 10 puanlık düşüş olduğunu, ofis olarak 169 bin gencin işe girmesine aracılık ettiklerini söyledi. Atay, "Bu bizim için iftihar edilebilecek bir şey çünkü zaten ülkemiz bu coğrafyadaki en çok üretme kapasitesine sahip bir ülke. Gençlerimiz idealist, çalışkan. O zaman geriye arzla talebi buluşturmak kalıyordu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Trakya Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Atay'ın yanı sıra, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölge üniversitelerinden rektörler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve firma temsilcileri katıldı.

'YETENEK KAPISI DÜNYADAKİ EN ETKİLİ PLATFORMU'

Toplam 251 firmanın katıldığı fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, 2023'te üniversiteli gençlerin istihdamına yapılan katkılara dikkat çekti. Göreve geldikleri ilk süreçte amaçlarının başında, Türkiye'de kariyer merkezi olmayan üniversitenin kalmaması olduğunu anlatan Atay, "Bu merkezi kurmanız, oraya birkaç koltuk ve masa koymanız yetmiyor, bir de bu birimde iş yapacak nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var, dolayısıyla onların eğitimleri ve geliştirilmesi de ayrı bir iş. Onlarla da ilgilenildi, sonra bu kariyer merkezlerinin eline, bugün buraya gelen arkadaşlarımızın hepsinin kaydoldukları uluslararası ölçekte çalışan 'Yetenek Kapısı' diye bir platform sunuldu. Bu Yetenek Kapısı öyle bir hale geldi ki, şu anda 5'inci yılındayız ve dünyada bu alanda en büyük ve en etkili ikinci platform olduğunu kıvançla bildirmek istiyorum. Türkiye'de üniversitedeki gençlerin kariyerleri ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek için çıktığımız dönemde geliştirdiğimiz bir araç şu anda dünyanın alanındaki en etkili ürünlerinden birisi haline geldi. 100'ün üzerindeki ülkeden genç bu sisteme giriyor, içerisinde 10 binden fazla şirket var, onların yıl boyunca paylaştıkları iş ilanları, staj ve benzeri her türlü fırsatla doğrudan buluşabiliyorlar" dedi.

'140 BAŞVURU İLE BAŞLAYAN ULUSAL STAJ PROGRAMINDA SAYI 407 BİNE ÇIKTI'

İnsan Kaynakları Ofisi olarak 2020 yılında başlatılan 'Ulusal Staj Programı'na 2023 yılında 407 bin başvuru aldıklarını dile getiren Atay, "Biliyorsunuz 2020 yılında başladığımız 'Ulusal Staj Programı' var. Trakya Üniversitesi'nden örnek vereyim, 2020 yılında 140 civarında öğrenci başvurmuş bu programa, bu yıl yani dördüncü yılında başvuran öğrenci sayısı 3 bin 500. İlk yıl 20-30 civarında öğrenci staj yapmış, bu yıl rakam binleri geçiyor. Türkiye'nin tüm üniversitelerinde 2020 yılında 15 bin başvuruyla başvurduğumuz bu programda 2023'te aldığımız başvuru sayısı 407 bin. 300 binin üstünde teklif gitmiş, 175 bin öğrenci de henüz talebelik döneminde gidip yüzde 90'dan fazlası kamuda olmak üzere stajını tamamlamış" diye konuştu.

'169 BİN GENCİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLADIK'

Ofis olarak, 20-24 yaş arası üniversiteli gençlerin istihdamına katılımına da katkıda bulunduklarını dile getiren Atay, "Bu yaptığımız işin sonucunda gerçekten 20 - 24 yaş grubu dediğimiz, üniversiteli kesimin içinde bulunduğu grupta istihdamda çok ciddi bir katkımızın olduğunu bilimsel, ekonometrik yöntemlerle ulaşmış olduk. Bunların tamamını düşündüğümüzde 169 bin gencin işe girmesine aracılık ettiğimiz verisine ulaşabildik. Bu bizim için iftihar edilebilecek bir şey çünkü zaten ülkemiz bu coğrafyadaki en çok üretme kapasitesine sahip bir ülkedir. Gençlerimiz idealist, çalışkan. O zaman geriye arzla talebi buluşturmak kalıyordu. Bu ve benzeri organizasyonlar da aslında her iki tarafın bir araya geldiği organizasyonlar. Bu yıl, TÜİK'in verilerinden de görebilirsiniz, son 5 yıla göre 20-24 yaş arası üniversiteli gençlerin işsizliğinde 10 puanlık bir düşüş oldu, ya da bir başka deyişle istihdama katılımlarında artış oldu. Bizim de İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla üniversitelerimizin katıldığı, bu ve bunun gibi organizasyonların etkisini hesapladığımızda, 169 bin üniversiteli gencimizin fazladan istihdamına katkı vermiş olmanın haklı gururunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELİLERLE FİRMALAR BİR ARAYA GELİYOR'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, üniversiteli gençlere iş imkanı sunması açısından organizasyon önemine vurgu yaptı. Sezer, "Ülkemiz son yıllarda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Özellikle savunma sanayisi ve birçok alanda kendini sürekli geliştiriyor, çok büyük organizasyonlara imza atıyor, çok büyük firmalarımız son dönemde kendilerini dünya çapında tanıtma fırsatı buldular. Bu firmalarımızın da ortak bir sorunu var; onlar da üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizle buluşma imkanına sahip değillerdi. Bu organizasyon, bu ihtiyacı bir araya getirdi. Hem öğrencilerimiz hem firmalarımız bu işte mutlu olacaklar. Burada katkısı olan herkese ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğe katkısı bulunanlara teşekkür etti. Tabakoğlu, "Kariyer fuarımız 5 ilimizden 5 üniversite ve valilerimizin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Bu üniversitelerimizle olan güzel iş birliğimizin sonucu olarak bu güzel etkinliği organize edebildik. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarıyla beraber bu organizasyona sahip çıkmış bir üniversite olduk" dedi.