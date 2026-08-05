FETÖ'cü Burkay Karatepe adliyede

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.

Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Saldırı ve hukuki süreç

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonunda yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA