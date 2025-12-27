Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Yaprak Balkan Atandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı atama kararlarıyla, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinin yanı sıra Karadağ Büyükelçiliğine yeni isimler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığında İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Yaprak Balkan getirildi.

Karar doğrultusunda bir diğer atama ise Karadağ'a yapıldı. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.