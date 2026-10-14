Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Takaichi'nin mektubunu Nakasone'den aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Japonya Başbakan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nakasone Yasutaka'yı kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; tarihi bağlara, karşılıklı dostluk ve dayanışmaya dayanan Türkiye-Japonya ilişkilerini, başta ticaret, turizm, enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve eğitim olmak üzere farklı alanlarda geliştirecek işbirliği imkanlarını ele aldık. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde sağlanan olumlu gelişmeleri de değerlendirme imkanı bulduk. Ziyarette Japonya Başbakanı Sayın Takaichi tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hitaben yazılan mektubu da elden almış olduk. Ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu somut ortaklıklarla daha da güçlendirmeyi önemsiyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Sayın Nakasone'ye teşekkür ediyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de yer aldı.

Kaynak: AA