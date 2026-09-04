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Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Yılmaz, kongrenin Milli Mücadele'deki önemini vurgulayarak, Atatürk ve kahramanları rahmet ve minnetle andı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararıyla milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta yakılan istiklal meşalesi, Milli Mücadele'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, oradan Cumhuriyetimize uzanan tarihi yolun en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararıyla milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
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