Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgi verdi: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacağını söyledi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enkazdan sağ kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, "185'inci saatte ve 8'inci gündeyiz. Hüseyin Berber kardeşimizin Antakya'da kurtulduğunu biliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz şimdi de hem Hatay hem de Kahramanmaraş'ta bir anneyi, bebeğini ve anneanneyi kurtarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

"Son güne kadar ümidimizi de umudumuzu da canlı tutacağız." ifadelerini kullanan Oktay, sahadakilerin motivasyonunun son derece yüksek olduğunu belirtti.

Sahadaki yaklaşık 250-300 bin arasındaki çalışanın son derece gayretli olduğunu dile getiren Oktay, "Vatandaşlarımızı enkaz altından yine sağ kurtarmaya çalışacağız. İnşallah da kurtulurlar. Hem bizlerin hem de milletimizin duaları bu yönde." dedi.

"Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a odaklandık"

Arama kurtarma personeli sayısının, bugün itibarıyla 35 bin 600 olduğunu ifade eden Oktay, birçok ilde durumun tamamen kontrol altında olduğunu, Kilis gibi bazı illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a odaklandıklarını vurgulayan Oktay, "Kahramanmaraş ve Adıyaman kontrol altına alındı. Diğer illerimiz zaten kontrol altında. Hatay'da çabalarımız, yaraların sarılması yönündeki çalışmalarımızın yoğunlaşarak artması yönünde." diye konuştu.

İş makinelerinin, 1064'ü vinç olmak üzere 12 bin civarında olduğuna dikkati çeken Oktay, çalışmaların uçak, helikopter, İHA ve dronlarla havadan, denizden son derece etkin devam ettiğini, uçakların yaptığı sortilerin 4 bini aştığını söyledi.

Beslenme konusunda sorunun bulunmadığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"2,2 milyon afetzedemize hem sabah hem öğle hem de akşam öğünlerini verebilecek altyapıya sahibiz. Yaklaşık 7 milyonluk bir altyapımız var, günde vereceğimiz öğün sayısı olarak. Artık illerimizde, ilçelerimizde ve köylerimize kadar erişmiş durumdayız. Beslenme konusunda sıkıntısı olan afetzedemiz, vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Gerek köylerde muhtarlıklar aracılığıyla veya il ve ilçelerde mülki idareler, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz aracılığıyla ya da afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla bize ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner için son derece yoğun şekilde çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları iletmiş durumdayız. Firmalarımız tarafından hem yurt içindeki üretim bütün hızıyla devam ediyor hem de uluslararası alandan her türlü katkı sürüyor."

"27 bin konteyner kent altyapısı tamamlandı"

Fuat Oktay, 10 ildeki 110 kilometrekarelik alanda, 257 noktada çadır kent kurulumunun tamamlandığını ve afetzedelerin buraya alındığını kaydetti.

27 bin konteyner kentin altyapısının tamamlandığını belirten Oktay, "Tüm bu altyapısı tamamlanan alanlar ile 10 il ve ilçelere de konteyner sevkiyatına başlandı. Elimizde şu anda 10 binin üzerinde konteynerimiz var. Bunları sevk etmeye başladık. Aynı zamanda da yaklaşık 4 bin 900 kurulu bir konteyner kentimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi de bu konteynerlerde halihazırda barındırılıyor." şeklinde konuştu.

Konteyner kent kurulumunda 150-200 bine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Oktay, "Uluslararası alandan yardımlar devam ediyor. En son Katar 10 bin konteynerlik yardımda bulundu. Dolayısıyla gemiye yüklendi ve peyderpey gelecek. Çadır konusunda üretim noktasında hem içeriden hem de dışarıdan tedarik sıkıntımız yok. Olabildiğince artırmaya ve bir an önce de sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarını bir hafta içinde tamamlamaya çalıştıklarını ve bir an önce kalıcı konutların inşasına başlamayı istediklerini belirten Oktay, afetzedelerin 1 yıl içinde kalıcı konutlarda yaşamasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İnşallah bunda başarılı olacağız. Bununla ilgili tecrübemiz zaten en üst seviyede. Belki en iyi ülke konumundayız. İnşallah bu sözümüzü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hasarlı binalardan uzak durulması son derece önemli"

Bölgede 6 binin üzerinde hasar tespit personelinin çalıştığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Hasar tespit çalışmaları kalıcı konutlar için önemli. Hasarlı binalardan uzak durulması son derece önemli. Aynı zamanda önceden Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yardım faaliyetleri için de önemli bu çalışma. Bu, 10 bin lira, hane başı yardım, aslında hasar tespit çalışmalarıyla da doğrudan alakalı. Bu çalışmaları bir an önce tamamladığımızda 10 bin lira hane başı ödemeleri yapıyor olacağız. Bununla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı, kaynak ayrıldı. Burada herhangi bir sorun yaşamayacak. Hasar tespit çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bu çalışmalar tamamlandığında gerek yıkık gerekse ağır hasarlı ve yıkılacak binalar ile orta hasarlı binalarla alakalı hasar tespit çalışması bunun da atlığını oluşturacak. Ev sahipleri için 5 bin lira kira yardımı ve 15 bin lira taşınma bedeli, kiracılar için de 2 bin lira kira yardımı ve 15 bin lira taşınma bedeli, bu çalışmalar kapsamında bir an önce ödenmeye başlanılacak."

Ayni yardımlar Alo 144 üzerinden yönlendiriliyor

STK'ler, Türk Kızılay ve vatandaşlar aracılığıyla yapılan tüm ayni yardımların Alo 144 üzerinden yönlendirildiğini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Çok sayıda operatörün bulunduğu çağrı merkezi oluşturuldu. Burayı aradığınızda hangi depoya, hangi ilde, nereye gideceğinizle alakalı yönlendirileceksiniz. Herhangi bir karışıklık yaşanmasını önlemiş olacağız. Ayni yardımlara rahat erişim için marketler kurulacağını, bazı market şeklindeki dağıtım noktaları oluşturulacağını dün açıklamıştık. Bundan da 250 dağıtım noktası yani marketler oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si de okullarda oluşturacağımız çadır kent dağıtım noktaları olacak.

Elektrik, doğal gazın ulaşımıyla ilgili sorunumuz yok. Hatay Havalimanı tamamen aktif hale geldi. Tüm havalimanlarımız aktif halde. Hava desteği de son derece etkili, devam ediyor. Doğal gaz, elektrik konusunda bir sorunumuz yok. Sadece kontrollü verilmeye devam ediyor. Hayatı çok hızlı şekilde bu akut dönemden çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunun için seferber olmuş durumdayız. Sonrasında geçici barınma, kalıcı konutlarla hayatı normalleştirmeye çalışacağız. Yaraları hep birlikte Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sarmaya çalışıyoruz. Haberleşmeyle alakalı şu an itibarıyla bize iletilen ciddi bir sorun bulunmadığını görüyoruz."

(Bitti)