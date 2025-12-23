GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de II. Türkiye- Azerbaycan Yatırım Forumu Açılış Programı'nda bulunacak, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'na katılacak.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de "Dijital Ortamda Çocukların Zararlı Bilgilerden Korunması: Modern Araçlar ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılacak.

(Bakü)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, katılacağı "Bir Sofrada Vuslat" programında basın açıklaması yapacak.

(Konya/09.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi açılışını gerçekleştirecek.

(Amasya/10.00/11.30/13.00/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası grup etabı ilk haftasında; Kocaelispor-Erzurumspor FK, TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kocaeli15.00/Konya/17.30/İstanbul/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 18. haftasında; Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek, Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Villeurbanne/22.45)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında Beşiktaş GAİN, Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'e konuk olacak.

(Messe Chemnitz/21.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktorig, Emlak Konut-Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Beşiktaş BOA-BOTAŞ maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/19.00/Kayseri/17.00)

5- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

***

