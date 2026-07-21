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Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı
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İtalya'nın Salerno kentinde spor gazetecisi Luigi "Luca" Esposito'nun yanmış cesedi kırsal bir alanda bulundu. Olay yerinde mermi kovanlarının bulunması cinayet şüphesini güçlendirirken, savcılık Esposito'nun öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İtalya'nın Salerno kentine bağlı Eboli kasabasında spor gazetecisi Luigi "Luca" Esposito'nun yanmış cesedinin bulunması ülkeyi sarsan bir cinayet soruşturmasına dönüştü. 53 yaşındaki Esposito'nun cansız bedeni, çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kırsal bir tarım arazisinde bulundu.

OLAY YERİNDE MERMİ KOVANLARI BULUNDU

İlk incelemelerde olay yerinde mermi kovanlarının bulunması üzerine soruşturma cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Savcılık, Esposito'nun öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucuyla netleşecek.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Carabinieri ekipleri, Esposito'nun olay yerine nasıl geldiğini belirlemek için aracını incelemeye aldı. Ayrıca gazetecinin özel yaşamı ve mesleki ilişkileri de araştırılıyor. Yetkililer şu aşamada hiçbir ihtimali dışlamazken, soruşturmanın gizlilik içinde sürdürüldüğünü bildirdi

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