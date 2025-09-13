Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz. Evet krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler." dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, kendileri Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündemin hakim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz. Evet krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler. İçeride ve dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne vatandaşa söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak, sokaklarımızı terörize ederek, yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı, yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti. Hatta daha da ileri giderek, '32 saatlik video kaydı var. Ben onu izledim.' dedi. Ben bu beyefendiye, 'Madem elinde 32 saatlik görüntü var. Git yargıya teslim et.' çağrısında bulundum. Birkaç defa da bu çağrımı tekrarladım. Hepsini duymazdan geldi? 'Kumpas videosunu izledim.' dediği tarihten bu yana -dikkatinizi çekerim- tam 62 gün geçti ama bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Yani partimize yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı." diye konuştu.

"Sen doğru ol, eğri belasını bulur." atasözünü anımsatan ve bu sözün hikmetine dün bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eminim sizler de takip etmişsinizdir. Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya avroları, dolarları, altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak? Kime pislik bulaştırmaya çalışacak? Malum CHP genel başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi, altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. İşte ona fırsat. Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır, eline hesap makinesini almışken Antalya'da, İzmir'de ve İstanbul'da milletten çalınan milyarların bir icmalini çıkarsın. Bunları yaptıktan sonra da şayet zerre kadar haysiyeti varsa Manavgat'ta attığı iftiralardan dolayı polis ve yargımızdan özür dilesin."

"Tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şey hatırlatmak istediğini dile getirerek, "Kabullenmeye yanaşmasa da Türkiye bir hukuk devletidir. CHP'li mütegallibe dahil hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. Dahası aylardır bize yamamak için her yolu denediği yargı süreçlerinin tüm aktörleri de Cumhuriyet Halk Partililerdir. Daha önce birkaç kez söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Mahkemeye başvuranlar CHP'li, şikayet edilenler CHP'li. 'Para ile oyumu değiştirdim.' diyenler CHP'li, 'Rüşvet aldım, rüşvet verdim.' diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Yani ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı bizi suçluyor. Kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. Biz bu kavganın, kaosun, CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür." şeklinde konuştu.

Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerlerine ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız ama CHP'nin eski ve yeni kadroları arasında giderek çirkinleşen kavgaya da partimizin ve hükümetimizin çekilmesine fırsat vermeyeceğiz. Ana muhalefetin özellikle kabalık ve kabadayılıklarına rağmen siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Erdoğan, yol ve dava arkadaşlarına seslenerek, "Karşımızdakilerin bu perişan hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. AK Parti'nin başarı hikayesinin yeni sayfalarını sizler kaleme alacaksınız. Her biriniz, unutmayın bu aziz milletin yıllardır inkisarı hayale uğratılmış, çoğu zaman yarım bırakılmış umutlarının temsilcilerisiniz. Hepiniz AK Parti'nin birer neferi olarak Türkiye'nin istikbal mücadelesinde tarihi roller üstleniyorsunuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye ve millete daha yapacak çok hizmetimiz var. Hepinizden azami hassasiyet göstermenizi, bu milletin yükünü sabırla, vakarla, ciddiyetle omuzlamaya devam etmenizi istirham ediyorum." diye konuştu.

"Bu Senin Hikayen" adlı videonun gösterildiği programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla aile fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

(Bitti)