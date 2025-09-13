Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu." dedi.

Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, İstanbulluları, dava ve yol arkadaşlarını, partisinin teşkilat mensuplarını ve gençleri selamlayarak konuşmasına başladı.

AK Parti Teşkilat Akademisinin kapanış programına katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, partililerine teveccühleri, muhabbetleri ve ahde vefaları için teşekkür ederken, bu dayanışmanın baki kalmasını temenni ettiğini söyledi.

Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz. Kendisine bir kez daha Rabb'imden rahmet ve mağfiret diliyor, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Ruhu şad, kabri nur, mekanı inşallah cennet olsun."

Teşkilat Akademisine öncülük eden, kapsamlı programı 4 ay süresince en verimli şekilde uygulayan partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığını tebrik eden Erdoğan, "Bu Senin Hikayen" temasıyla ülkenin dört bir yanında düzenlenen Teşkilat Akademilerine katılan, emek veren, katkı sunan dava arkadaşlarına şükranlarını ilettiğini söyledi.

Eğitimlerin açılışını Ankara'da, genel merkezdeki Liderlik Okulunda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu hareketin nereden nereye geldiğinin ve hangi menzile yürüyeceğinin adeta yol haritası niteliğindeydi. Bugün ise İstanbul'da 80. il eğitim programımızı sizlerle birlikte 86 milyonun huzurunda gerçekleştiriyoruz. Akademide alınan eğitimlerin, aktarılan tecrübelerin partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı idealini kuvveden fiile çıkaracak AK kadroların tüm neferlerine sevgi ve saygı sunduğunu dile getirdi.

