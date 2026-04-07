Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışmaya da değindi.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Başsavcılığımız hem de emniyet ve istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE..."

Sözlerinin devamında terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Yaralı polislerimize Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyor, İstanbul Emniyetine ve İstanbul halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.