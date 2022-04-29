Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü

Dün iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umre yaptı.Erdoğan'a Umre ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

ERDOĞAN VE KRAL SELMAN BASINA KAPALI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan karşılama töreni sonrası, Kral Selman ve heyetleri ile birlikte basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından ikili akşam yemeğinde tekrar bir araya geldi.

GÜVENLİK SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYDE

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Umre esnasında alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Hem Suudi hem de Türk korumalar bölgede adeta etten duvar ördü.