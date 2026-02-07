Haberler

Erdoğan ve Ürdün Kralı II. Abdullah Görüştü

Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

( İSTANBUL ) - Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü" ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, daha önce İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde Türkiye-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmelerin ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı duyurulmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
