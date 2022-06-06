Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

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