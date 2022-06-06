Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1) AA / Sıtkı İlanbey - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

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