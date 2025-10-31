Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,?? "Hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy'le yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermedeki kararlılığımızı ifade ettik. Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti'de düzenlenen TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmeleri oturup izlemenin ve eleştirmenin kolay, değiştirmek, dönüştürmek ve karanlığa karşı bir mum yakabilmenin ise zor olduğunu kaydetti.

Kendilerinin kolay olanı değil, her zaman zor olanı seçtiklerini dile getiren Erdoğan, "Oturup izlemek veya yanlışları eleştirmektense harekete geçmeyi, sorumluluk almayı, karanlıkları aydınlığa çevirmek için mücadele etmeyi tercih ettik. Milyonlarca kilometrekareyi bulan medeniyet coğrafyamızın her köşesine barışı, adaleti, dayanışmayı, huzuru götürmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak yalnızca Gazze'de değil yaşanan her insani krizde inisiyatif aldıklarına dikkati çekerek, "Dördüncü yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy'le yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermedeki kararlılığımızı ifade ettik. Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

"Hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü yoktur"

Somali ile Etiyopya arasında büyük bir krizde dönüşme potansiyeli taşıyan anlaşmazlıkların çözümüne de yardımcı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeş ülkelerimiz, Afganistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz haftalarda patlak veren krizin aşılmasında da başat rol oynadık. Milli İstihbarat Teşkilatımızın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları, ülkemize duyulan güvenin bir tezahürü olarak kısa sürede meyvelerini verdi ve taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın kalıcı hale gelmesini canıgönülden arzu ediyoruz. Şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade ediyorum: Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü yoktur. Coğrafi bakımdan hiçbir ülke için yanı başındaki, bölgesindeki sorunlara bigane kalma gibi bir seçenek söz konusu değildir. Bugün ister Gazze olsun ister Afganistan olsun isterse Sudan olsun, masumların ölümüne 'Bunlar bizim sorunumuz değil.' diye bakanlar, açık söylüyorum, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını bir şekilde öğrenirler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bencillik içinde, sınırlarının hemen ötesinde yaşanan yoksulluğu, çatışmaları, krizleri umursamayanların bırakın insanlığa, kendi çocuklarına bile parlak bir gelecek vadedemeyeceklerini dile getirdi.

Her koyunun kendi bacağından asıldığı bir dünyanın herkes için sonu karanlık bir dünya demek olduğuna değinen Erdoğan, "Haksızlık karşısında susan, o haksızlığa ortak olmuştur. Zulme rıza göstermek de unutmayın, zulümdür. Bir hesap gününe inanan insanlar olarak bizler zulme rıza gösteremeyiz, haksızlık karşısında susanlardan olamayız. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Bunca imkana, bunca teknolojiye, son 20 yılda yaşanan iletişim devrimine rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa hepimiz kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İnsani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum"

Son günlerde Sudan'dan gelen dehşet verici görüntüleri hem gazeteci hem de birey olarak katılımcıların takip ettiğine inandığını belirten Erdoğan, "Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'de sivil halka yönelik katliamları vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez, buna sessiz ve kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak El Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Faşir şehri ve çevresindeki saldırıların sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor. Biz, bu konuda kardeşlik hukukumuzun gereği neyse samimiyetle, açık yüreklilikle onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki kardeş kanı akmasın, yeter ki masum çocuklar, kadınlar ve siviller öldürülmesin. Siz basın mensuplarımızdan da Sudanlı kardeşlerimizin dramını dünyaya duyurarak bu mücadeleye omuz vermenizi bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin küresel barış adına yürüttükleri bu çalışmalara insanlığın ortak hafızasında yer edinmesinde kritik rol oynadığını söyledi.

TRT'nin bugün 17 televizyon, 17 radyo kanalı, dijital uygulamaları, sinema filmleri, belgeselleri, yabancı dillerdeki dijital haber platformlarıyla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini, TRT World ve TRT Arabi'nin yanı sıra en çok konuşulan dillerdeki dijital haber platformları ile 41 dil ve lehçedeki internet ve radyo haberciliğiyle dünya nüfusunun yarısından fazlasına hitap ettiğini belirtti.

Erdoğan, "TRT'miz bu yayınlarıyla manipülasyonun medya refleksi haline geldiği bir çağda sorumlu yayıncılığın zeminini büyütüyor. Gerçeğin algılara kurban edildiği bir zamanda milyarlarca insana hakikat temelli bir alternatif sunuyor. Bunları fevkalade değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Türk dizilerinin milyarlarca insan tarafından beğeniyle takip edildiği bu dönemde TRT'nin dizi sektörünün de öncülüğünü üstlendiğini, TRT yapımı dizilerin 110'dan fazla ülkede, 50'den fazla dilde yayınlandığını dile getiren Erdoğan, bunlar sayesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından pek çok insanın hem güzel Türkçeyi öğrendiğini hem de tarih, kültür, milli ve manevi değerlerle tanışma fırsatı elde ettiğini kaydetti.

"Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şurası da çok ama çok önemli: Sizin de bildiğiniz üzere aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Maalesef bundan hicap da duymuyor. Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada TRT'nin gerek geleneksel gerekse dijital mecralarında aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını takdirle karşılıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için en iyi, doğru, faydalı, ahlaki olanı reyting kaygısına kurban etmeden yolunuza devam etmenizi bekliyorum. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum."

Dokuzuncusu düzenlenen TRT World Forum'un hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, dünyanın ortak geleceği için ortaya konulan bu samimi gayretlerin, toplantı ve oturumlarda dile getirilecek fikir ve önerilerin daha adil bir dünyaya kapı aralayacağına yürekten inandığını, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından teşrif edip, foruma değer katan tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

