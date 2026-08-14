Erdoğan: Terörsüz Türkiye Vizyonunu Kalıcı Biçimde Çözeceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu menziline ulaştırmak hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından Meclise sunulmasına ve Genel Kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye Yüzyılı'nda inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve astsubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten, bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisi ile birlikte cesaret ve dirayetleri yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan, 6'sı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5.915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olan Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor, ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum.

"YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞLARINDAN BİRİ OLMAK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPIYORUZ"

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, sizlere güveniyor, vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum.

"ÜLKEMİZİN 40 YILINA MAL OLAN BU MESELEYİ DEVLET MİLLET EL ELE VEREREK ÇÖZECEĞİZ"

Değerli kardeşlerim, biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu menziline ulaştırmak bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından Meclise sunulmasına ve Genel Kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye Yüzyılı'nda inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber suç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde 'Devletim yanımda.' diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA