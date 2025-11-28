Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suçu Geçim Kapısı Haline Getirmiş, Hiçbir Alçağa Kaptıracak Tek Bir Gencimiz Yoktur

(iSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suçu geçim kapısı haline getirmiş, hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Şehirlerde polis, kırsalda jandarma, denizlerde sahil güvenlik birimlerinin milletin huzuru, esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün güvenlik güçlerinin uyum, koordinasyon içinde, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ettiğini ifade etti. "Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında, vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümet olarak güvenlik kuvvetlerimizin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattık. Böylece hem görev araçlarımızın niteliğini hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin etkinliğini artırıyoruz. Geçen sene yine burada yaptığımız törende jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak.

Sokaklarımızda, mahallelerimizde, köylerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların varlığını simgeleyen araçlar, vatandaşlarımıza güven verirken suçlunun yüreğine de korku salıyor. Yeni araçlarımızın zehir tacirleri ve şehir eşkiyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerimizin başarılı şekilde ifasında sizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Bu araçların Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

"Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı"

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet, güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır, çözülmez denilen sorunlar kolayca çözülür, aşılmaz denilen engeller kolayca aşılır, yapılmaz denilen işler kolayca başarılır. Diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilirse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar, sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettit, devlet-millet bağını her yerde daha önce olmadığı kadar güçlendirdik, geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık, güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına eyvallah demedik. Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık. Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar Emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız.

"Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım"

İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkiyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Suçu geçim kapısı haline getirmiş, hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim.

Bu millet, size güveniyor. Biz, sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, asıl iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de 3-5 şuursuzun, hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz."