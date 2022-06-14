Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Hafta boyunca kuvvetli yağış nedeniyle sel felaketine teslim olan Ankara'da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün hala doğal afetle mücadele eden Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin birçok ilinde görülen kuvvetli yağışlar, özellikle son bir haftadır başkent Ankara olmak üzere kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim olan Ankara'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün de öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Akyurt Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

adaletli yorum:

ALLAH RAZI OLSUN.DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ İMKANLA DESTEKLE YANIMIZDA

Cevap Yaz 50 10 Yayından Kaldır
MUSTAFA KEMAL:

PEKİ SONUÇ?????????

Cevap Yaz 14 66 Yayından Kaldır
500
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