Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde aday olabilir mi? Adalet Bakanı Bozdağ yanıtladı

Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın 3. defa adaylığı yasa ve anayasaya uygundur. Adaylığında hukuken bir şüphe yoktur. Aksini söyleyenler hukuk uydurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girerken, muhalefetle iktidar arasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olup olamayacağına yönelik tartışma da alevlenmiş durumda.

ADAYLIK TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Kamuoyundaki adaylık tartışmalarına Ankara'da gazetecilerle bir araya geldiği görüşmeden yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı yasa ve Anayasa'ya uygundur" ifadelerini kullandı.

"HALK MAĞDURU DESTEKLER AMA HALK MAĞDURA YATANI DESTEKLEMEZ"

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Hakimi kim değiştiriyorum bakan mı hayır, HSK 1. daire değiştiriyor, bizim alakamız yok. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu davasında İmamoğlu ve avukatlar (bu hâkimin taraflılığım konusunda netiz) diye üç defa reddettiler. Şimdi reddettikleri hakimi sürekli göklere çıkarıyorlar, yerine gelene yapmadıkları hakaret kalmadı. CHP Genel Merkezinden hakim mi bulacağız. Kanunları uyguladığı için linç edilen bir hakim var. Bunu kabul edemeyiz. Halk mağduru destekler ama halk mağdura yatanı desteklemez. Mağdura yatıyorlar, beceremiyorlar. Samimiyetsizlik paçalarından akıyor. Siyasi istismar yapıyorlar. Halk bunu gördü. Bekledikleri siyasi rantı çıkaramadılar.

İMAMOĞLU DAVASI

CHP Genel Merkezi'nden hakim mi bulacağız! Kanunları uyguladığı için hakim linç edildi. Bekledikleri siyasi rantı çıkaramadılar.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Şu ana kadar 13 kişi tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kimliği belli tetikçi aranıyor. İnşallah yakın zamanda bu kişide yakalanıp adalete teslim edilecek. Karanlıkta kalan hiçbir yön kalmayacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Yargı çalışıyor. Bu konu üzerinden de istismar çalışması var. Bu da çok yanlış. Araştırılması gereken her şey araştırılıyor.

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

Ne yanıt versem yanlış olur, zira görülen bir davada görüş belirtmem anayasaya aykırıdır. Üstelik verilecek karar bizim görüşümüzle de irtibatlandırılabilir. Görüş açıklamam anayasayı ihlal olur. Mahkeme kararı hangi yönde olursa olsun yapmamız gereken o karara saygı duymaktır.

DEZENFORMASYON YASASI

Çok haksızlığa uğrayan bir yasadır. Bu yasa herkese uygulanacak sanıldı. Oysa yasanın sadece yalan bilgi ile belli konularda kamu barışını bozmaya yönelik girişimlerde uygulanacağını söyledik. Bir kişi yazı yazdı diye kamu barışı bozulmaz. Ben bu yasa üzerinden fazla bir soruşturma açılacağını düşünmüyorum. Kamu düzeninin bozulması kolay sağlanan bir şart değildir. Dezenformasyon yasası çok dezenformasyona uğradı."

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLAR

Kadınlara yönelik tehdit ve darp gibi suçlarda uygulanabilir fazla bir ceza olmadığı için daha ağırlarına cüret ediliyor. An itibariyle yeni dönemde cezasızlık halini kaldıracak bir çalışma sürdürüyoruz. Dünyadaki örneklere bakıyoruz. Mesela kamu yararın çalışma olabilir. Kadına yönelik tehdit küçük darp gibi suçlarda mesela belediye park bahçe bölümünde 3 ay süreyle günde 8 saat çim bakım işi yaptırılabilir. Yani hapis dışı yeni yaptırımlar getireceğiz. Bunlar yazılı olacak. Cezasız suç kalmayacak, cezasının niteliği değişecek.

ALTILI MASA MESAJLARI

Davutoğlu'nun söyledikleri sistemsizlik önerisidir. Anayasanın 8. maddesine göre, yürütme cumhurbaşkanlığına aittir, cumhurbaşkanı yürütme organıdır. Cumhurbaşkanının yetkililerinin başkaları tarafından kullanılacağının söylenmesi darbecileri hatırlatıyor. Davutoğlu'nun söyledikleri anayasanın yürütmeye yönelik hükümlerinin kısmen askıya alınmasıdır bu bir sivil darbedir. Yüzde 0,5 yüzde 51'in verdiği yetkiyi gasp etmek istiyor. Halk buna müsaade etmez. Ayrıca cumhurbaşkanlığı adayı halka taahhütte bulunurken kim adına yapacak. Bana güvenmeyin arkamdakilere mi güvenin diyecek.

MUHALEFETİN BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDAKİ KİRLİ OYUNUNA TEPKİ

Cumhurbaşkanımızın 3. defa adaylığı yasa ve anayasaya uygundur. Adaylığında hukuken bir şüphe yoktur. Aksini söyleyenler hukuk uydurmaya çalışıyorlar.

HÜKÜMLÜ SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ HAKKINDA

HDP Eski Eş Başkanı Demirtaş gibi hükümlük olup avukat ve aileleri üzerinden sürekli sosyal medyaya mesajı yollanması konusunu önemsediklerini ve bu konuda çalıştıklarını belirterek dünyadaki örneklere bakarak bir karara vereceklerini hükümlü sosyal medya ilişkisi hakkında bir düzenleme getireceklerini ifade etti.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında cinayet öncesi keşif yapan dahil 2 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı."