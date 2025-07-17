Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırıları sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan- Şara görüşmesinde, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

"SURİYE HALKINA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü: Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğiz

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü: Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğiz

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıÖmer:

Kapımız açık, bir 10 milyon Suriye'liyide kabul edebiliriz.

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Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

İNSANIN BİRAZ BEYNİ OLUP ÇALIŞTIRSA, SAVAŞ OLURSA MÜLTECİ GELİR BARIŞIN HUZURUN OLDUĞU HİÇ BİR YERDE İNSANLAR YERİNİ YURDUNU TERK ETMEZ, AZ ÇALIŞTIR ŞU SAKSIYI....!!!!

yanıt47
yanıt40
Haber YorumlarıŞevki Sünger:

Fahri sende kafani az calistir insan olan insan vatanini bırakıp kacmaz kanin son damlasina kadar savasir hiç mi Türk tarihi okumadin yoksa Türk mu değilsin bunu anlayacak kadar

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Haber YorumlarıAli yigit:

Merak ettiğim en önemli konu müslümanin müslümana yardımını. Bu kadar yadirgayanin bu ülkeye nereden nasıl geldigidir.

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Haber Yorumlarıtyrrdn94fm:

yezit itle anlaşma olmaz , bu şahıs terörist

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Haber YorumlarıHalit:

hadi ordan tırro abd bile adamla el sıkıştı

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Haber YorumlarıMurat Aydın:

str lan

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Haber YorumlarıÖmer:

İsrail'i kınamaktan başka çare yoktur. Bol bol kınayalım, ihmal etmeyelim. Cocacola ve fanta almayalım. Dualarımızı eksik etmeyelmki BOP projesi hedefine ulaşsın.

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Haber YorumlarıGenco:

Hayalini kurduğunuz o bog projesi var ya, o bog projesi hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak :) Türk sözü !

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Haber Yorumlarıdehide:

İşte Dünya Lideri budur. Tek sözüyle bütün dünya tir tir titriyor. Ülkemize İtibarını kazandırdın Reis artık sözümüz geçiyor ve korkuyorlar bizden.

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