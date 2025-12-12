Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Putin ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Barış ve Güven Forum'u marjındaki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

ERDOĞAN FORUM SONRASI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
