Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi'nde görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi'nde bir araya geldi.