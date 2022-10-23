Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi 'Sözümüzü tuttuk' diyerek verdi: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış töreninde 140 eserin kurdelesini keserken daha önce sözünü verdiği Diyarbakır Cezaevi ile ilgili gelişmeyi de duyurdu. Erdoğan, bugün itibarıyla cezaevinin Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini, bir müze ve kültür merkezi haline dönüştürüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,140 eserin açılışını yaptığı Diyarbakır'da daha önce sözünü verdiği Diyarbakır Cezaevi ile ilgili gelişmeyi de duyurdu. Buna göre bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilerek bir müze ve kültür merkezi haline dönüştürülecek.

"DİYARBAKIR CEZAEVİ TAMAMEN BOŞALTILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili bölüm şu şekilde; "Burada 70 binin üzerinde bir katılım var. Biliyorsunuz; bugün buraya müjdeyle geliyorum. Adalet Bakanlığımız, cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum.

MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Diyarbakır cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösteri alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor. Bu tablodan rahatsız olanlar da var. Diyarbakır'ın bu birlik ve beraberlik görüntüsü karşısında kahroluyorlar. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar. Kimin kiminle yürüdüğünü görüyoruz. Biz tercihimizi haktan adaletten yana yaparak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin dünkü sorunlarını nasıl biz çözdüysek bundan sonra da yine biz çözeceğiz."