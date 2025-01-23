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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet lideri de olsanız yargıya parmak sallayamazsınız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yargının siyasallaştığı eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, "Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan CHP'nin "yargının siyasallaştığı" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ"

CHP'nin yargı üzerindeki eleştirilerini kabul etmeyen Erdoğan, "Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kast edenler, kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Dolayısıyla kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak, hakim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİSİ DE OLSANIZ TEHDİT SAVURAMAZSINIZ"

Erdoğan, "Daha önce de ifade ettim; yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız. Hatta mahkeme kararlarını, gerekli nezaketi göstererek, eleştirebilirsiniz. Ama, bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız, çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız, çok pervasız biçimde tehdit savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi bugün tekrar vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"YARGI REFORMU STRATEJİLERİ BİRBİRİNİ TAMAMLAR NİTELİKTE"

15 sene önce ilk Yargı Reformu Stratejisini 2009 yılında tamamlayarak kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, "Hemen ardından 2015 ve 2019 yıllarında hazırladığımız iki yeni Strateji Belgesi'yle reform çalışmalarımıza ivme kazandırdık. 3'üncü Yargı Reformu Stratejisi'nin uygulama dönemi, 2024 yılı itibarıyla sona erdi. Bugün, 2025-2029 dönemini kapsayan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Öncelikle şu hususun altını net bir şekilde çizmek durumundayım: Sürekliliğe dayanan bir anlayışla köklü kurumsal değişiklikleri hayata geçirdiğimiz Yargı Reformu Stratejileri, birbirini tamamlar niteliktedir. Yeni Reform Belgemiz, bugüne kadarki gelişmelerin değerlendirilmesi ve sistemin ihtiyaç duyduğu yeniliklerin belirlenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu belgemiz de, az önce ifade ettiğim üzere, diğer Reform Belgelerimizin devamı ve tamamlayıcısı durumundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet lideri de olsanız yargıya parmak sallayamazsınız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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