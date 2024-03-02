Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile bir araya geldi

ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.