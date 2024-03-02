Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile bir araya geldiANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ile bir araya geldi
ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.